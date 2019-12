3 persone arrestate, 4 denunce a piede libero e 11 segnalati a Taranto quali assuntori di droga

3 arresti, 4 denunce a piede libero e 11 assuntori di sostanze stupefacenti segnalati all’U.T.G. di Taranto sono il risultato, nella giornata di ieri, di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Manduria finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo alla materia delle sostanze stupefacenti.

Le Stazioni di Pulsano e San Marzano di San Giuseppe nel corso di tale attività, in esecuzione di ordine di carcerazione hanno tratto in arresto:

un 27enne di Pulsano, poiché riconosciuto colpevole di furto aggravato, falsa attestazione sulla propria identità e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

un 44enne di Pulsano, poiché riconosciuto colpevole di violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale;

un 35enne di San Marzano di S. G., poiché riconosciuto colpevole di detenzione abusiva di armi.

Nel medesimo contesto, 4 persone sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina

Ritenute responsabili di diversi reati: 1 per simulazione di reato; 1 per favoreggiamento personale e 2 per furto aggravato.

Inoltre, venivano segnalati alla Prefettura di Taranto 11 soggetti poiché trovati in possesso complessivamente di gr. 5,10 di marijuana e gr. 4,60 di hashish che, opportunamente repertati, verranno analizzati dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.