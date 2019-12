Stragi del sabato sera. Pochi controlli e troppe vite perse sulle strade

Ennesima strage del sabato sera in Italia, con 7 giovanissimi morti sulle strade a seguito di gravi incidenti stradali.

Ancora una volta le strade del paese di tingono di sangue, un vero e proprio bollettino di guerra che dimostra come non sia stato fatto abbastanza sul fronte della sicurezza stradale, spiega il Codacons.

FORZE DELL’ORDINE DEVONO PRESIDIARE LUOGHI DELLA MOVIDA

I controlli lungo le strade e in prossimità di locali e discoteche frequentati dai giovani sono del tutto insufficienti, e per questo chiediamo la presenza fissa delle forze dell’ordine in prossimità dei luoghi della movida , affinché svolgano controlli preventivi contro l’uso di droghe e alcol alla guida, vera e propria piaga nel nostro paese, garantendo la sicurezza di tutti gli automobilisti.

EMENDAMENTO SU CANNABIS LIGHT RISCHIA DI AGGRAVARE BILANCIO VITTIME

E proprio in tema di droghe, il Codacons critica l’emendamento sulla cannabis approvato nei giorni scorsi e che facilita in Italia la vendita di prodotti a basso contenuto di tetraidrocannabinolo. Una misura che – denuncia l’associazione – rischia di avere ripercussioni sui fronte della sicurezza stradale e di aggravare il bilancio delle stragi del sabato sera.

