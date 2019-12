Papa: “Ascoltare e dialogare”

Le prime parole a braccio di Papa Francesco, dopo aver consegnato ai presenti il testo del discorso preparato, sono di ringraziamento per la visita, in occasione del 70.esimo anniversario della fondazione di “Aggiornamenti sociali”, e un grazie particolare il Papa lo rivolge a padre Bartolomeo Sorge, con cui ha condiviso, ricorda, la 32.ma congregazione generale dei Gesuiti nel ’74.

Ascoltare la realtà senza pregiudizi

Poco prima, ad indirizzargli un saluto a nome di tutti, era stato il direttore della rivista, padre Giacomo Costa, e il Papa riprende una sua parola: ascoltare. E dice che l’ascolto “è proprio l’atteggiamento fondamentale di ogni persona che vuole fare qualcosa per gli altri”. E’ necessario però un ascolto attento, libero dai pregiudizi. Bisogna, dice, “lasciarsi colpire dalla realtà”. Così a volte le proprie categorie cadono o si modificano. Le posizioni prese, “le scuole di pensiero” fanno male.

Pregiudizi dei populismi

Oggi, per esempio, in Europa stiamo vivendo il pregiudizio dei populismi, i Paesi si chiudono e tornano le ideologie. Ma non soltanto nuove ideologie – qualcuna c’è – ma tornano le vecchie, le vecchie ideologie che hanno fatto la seconda guerra mondiale. Perché? Perché non si ascolta la realtà com’è. C’è una proiezione di quello che io voglio che si faccia, che io voglio che si pensi, che ci sia… E’ un complesso che ci fa sostituire a Dio creatore

E invece “la realtà è sovrana”, sottolinea il Papa, “e io devo dialogare con la realtà”.