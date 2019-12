Fratoianni: “Le piazze delle Sardine sono boccata di ossigeno”

«Intanto quelle piazze riempite dalle sardine sono una boccata di ossigeno, e questa è una buona cosa, è aria nuova che si affaccia e che si esprime nelle sue autonome forme e con radicalitá. Di fronte alle loro domande ed aspettative bisognerebbe fare qualcosa. Tanto per cominciare mettiamo in fila un’agenda per disegnare un Paese diverso e migliore rispetto a quello che è oggi?»

Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu dai microfoni di RaiNews nel corso della trasmissione Studio24.

Basta polemiche

«Basta polemiche giornaliere e protagonismi – prosegue il parlamentare di Leu – all’interno della maggioranza.Ci sono già leggi pronte, si può approvare ad esempio la legge sull’acqua che riporta nelle mani pubbliche questo bene comune, rispettando peraltro la volontà del popolo italiano di qualche anno fa? Si faccia lo Ius Culturae su cui il Paese reale forse è più pronto dei palazzi della politica. Si cambino finalmente degli orridi decreti sicurezza, e dopo l’approvazione della manovra si metta in moto un’accelerazione decisiva sui temi ambientali e sul rilancio della scuola e della ricerca pubblica».

Cambiare marcia

«Insomma bisogna e si può cambiare marcia. Lo si faccia senza continuare ad amministrare alla giornata, perché altrimenti ci si limiterà ad alimentare tensioni e conflitti e il risultato sarà solo alimentare e diffondere delusione e disillusione. Se giochiamo sulla difensiva con l’obiettivo di pareggiare non è un gran bel vedere».

Altro schema

«Per tornare a vincere occorre immaginare un altro schema, – conclude Fratoianni – che questa maggioranza possa offrire un’alternativa. Dobbiamo essere noi a dire a voce alta, per esempio con l’Europa, basta austerità perché questa non può essere la rivendicazione dei sovranisti da strapazzo alla Salvini, deve essere invece la rivendicazione di chi pensa che l’Europa sia necessaria ma che debba cambiare direzione per dare risposte alle persone che devono vedere migliorare la propria condizione di vita».