Frate (M5S): “Il DL Scuola non avrà il mio voto favorevole”

Così l’onorevole Flora Frate sulla sua pagina Facebook:

Oggi il DL #Scuola non avrà il mio voto favorevole. Sempre più convinta, come sostengo da tempo, che questo provvedimento andava riformato profondamente, in molti punti, dalla partecipazione dei docenti delle paritarie al concorso fino agli insegnanti di religione, i più bistrattati della scuola italiana.

Mancata democrazia

Non solo non si è avuto modo di procedere democraticamente ad un confronto sui temi e questioni per me rilevanti, ma addirittura il mio Gruppo, senza delicatezza e senza possibilità di contraddittorio, non ha esitato ad inviarmi un richiamo formale per la mia posizione politica e i voti espressi in difformità.

Intimidazione morbida

Non fosse grottesco e surreale, mi verrebbe da pensare ad una forma di intimidazione morbida, funzionale ad altre scelte. Personalmente non mi faccio impressionare, tanto meno cambio idea. In politica, come nella vita, la coerenza e l’onestà intellettuale fanno la cifra di una persona. Ed io non arretro di un centimetro, perché non sono io quella che si deve vergognare nè che ha tradito le promesse fatte.

Vedremo chi avrà ragione

Questi richiami li rispedisco francamente al mittente. La politica è passione, coraggio, impegno ed anche la capacità di andare controcorrente. E non carte bollate, regolamenti ottusi, burocrazia senza logica. A fine corsa, vedremo chi avrà avuto ragione.