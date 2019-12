Firenze, torna l’accoglienza invernale

Oltre 150 posti letto a disposizione dei senza fissa dimora nelle strutture di accoglienza messe a disposizione dal Comune

Con l’inverno e il maltempo torna ad attivarsi il servizio d’accoglienza invernale per i ‘senza fissa dimora’. Oltre 150 i posti letto messi a disposizione dal Comune nelle strutture organizzate dell’Orologio e della Foresteria Pertini, che supportano rispettivamente 50 e 86 posti, a cui si aggiungono i 15 forniti dalla struttura di San Martino a Scandicci della Caritas.

A chi è destinato

Il servizio di accoglienza invernale per i senza dimora è destinato a cittadini italiani e stranieri, uomini maggiorenni, donne sole, residenti o presenti sul territorio del Comune di Firenze e si concluderà il 31 marzo prossimo, con possibilità di eventuale proroga legata alle condizioni climatiche avverse che potranno presentarsi. I cittadini potranno accedere alle strutture che offrono il servizio di accoglienza invernale prenotandosi allo sportello del Centro ascolto Caritas in via Faentina 32, che sarà aperto lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 13.30 alle 16.

Chi ha la priorità

La priorità di accesso è data alle persone di età superiore a 45 anni che abitualmente dormono in strada o che sono in precarie condizioni di salute. Questi ospiti possono rimanere nelle strutture per un periodo di tempo definito, con verifiche ogni quindici giorni. Per i cittadini in stato di salute precaria e per i cittadini anziani è prevista una valutazione particolare per eventuali proroghe all’inserimento. Per i primi quindici giorni il servizio è gratuito per tutti, successivamente scatta il consueto contributo di 1 euro al giorno per tutti.

Le collaborazioni

Il servizio di accoglienza invernale si svolgerà come di consueto in collaborazione con le Unità di strada e le varie associazioni attive sul territorio che supportano i senza fissa dimora. I vari operatori usciranno 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica dalle 20 alle 23, per distribuire ai bisognosi, che scelgono di non andare in struttura, sacchi a pelo, indumenti e bevande calde.

Durante il giorno, invece, dalle 9 alle 18, il Centro diurno La Fenice, in via del Leone 35, si pone come punto di riferimento per l’orientamento verso i servizi dedicati a supporto delle persone senza dimora.