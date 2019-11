Al Tulip Garden di Fiumicino, 6° Consiglio nazionale UGL Traporto Aereo il prossimo 3 e 4 dicembre

La Federazione Nazionale UGL Trasporto Aereo riunisce i suoi vertici nelle giornate del 3 e 4 dicembre 2019 per celebrare il 6° Consiglio Nazionale. Un importante occasione, questa, per un dibattito/confronto che affronterà, nella prima giornata (presso l’Hotel Tulip Garden – Fiumicino, V. della Scafa, 416), temi di grande valenza per il comparto come il Lavoro usurante e la Riforma del Trasporto Aereo, quanto mai attuali alla luce degli ultimi sviluppi di alcune delicate vertenze del settore.

Tra gli ospiti saranno presenti rappresentanti del mondo sindacale, delle Istituzioni e delle associazioni datoriali di riferimento.