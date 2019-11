Il dialogo di Francesco con i vescovi giapponesi

«La dimensione di trascendenza che si vive in Asia fa bene ai Paesi occidentali. Ne abbiamo bisogno». Dopo aver pronunciato il suo discorso ai vescovi del Giappone riuniti in una sala della nunziatura apostolica di Tokyo, Papa Francesco ha chiesto che gli rivolgessero domande e si è intrattenuto per mezz’ora a dialogare con loro.

Le domande

Una prima domanda ha riguardato il sogno del giovane padre Bergoglio che avrebbe tanto voluto fare il missionario in Giappone. «Io desideravo venire come missionario quando studiavo filosofia. Mi attraeva molto… non so perché il Giappone mi attraeva. Era un luogo di missione, che forse per la bellezza, desideravo. Successivamente, durante i tre anni di magistero ho fatto una richiesta formale al Generale che era da poco stato eletto, il padre Arrupe. Ma siccome mi avevano asportato una parte del polmone, lui rispose: no, la tua salute non te lo permette. E aggiunse che dovevo canalizzare lo zelo apostolico in un’altra direzione. Un po’ mi fece pensare che sarei vissuto ancora pochi anni. Ma mi sono preso la mia rivincita e quando sono stato Provinciale, mi sono “vendicato” mandando cinque giovani in Giappone. È andata così».

Un altro vescovo ha chiesto al Papa dove ha trovato la fotografia del bambino di Nagasaki che aspetta di portare nel forno crematorio il fratellino ucciso dalle radiazioni della bomba atomica. Francesco l’ha fatta stampare in migliaia di copie e la distribuisce ovunque. «Non ricordo bene. Ma ero già Papa. Qualcuno me l’ha mandata, credo fosse un giornalista e quando l’ho vista, mi ha toccato il cuore. Ho pregato molto guardando quella foto, e mi è venuto in mente di pubblicarla e usarla come un cartoncino da distribuire… Ho aggiunto soltanto un titolo: “Il frutto della guerra”. E l’ho distribuita ovunque. Ogni volta che possiamo la distribuiamo e fa molto bene».