Milano si aggiudica il premio “Cresco Award”

È Milano la città che si aggiudica il premio “CRESCO AWARD” nella categoria miglior progetto di rigenerazione urbana. E lo ottiene grazie alla “Scuola dei Quartieri”, il programma voluto dal Comune di Milano e realizzato con fondi del Programma Operativo Nazionale PON Città Metropolitane (PON Metro) per aiutare i cittadini a trasformare le proprie idee in nuovi progetti, imprese sociali o servizi utili alla comunità e alla vita dei quartieri. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito ai rappresentanti dell’Amministrazione oggi ad Arezzo, in occasione della 36^ assembla ANCI (Associazione Nazionale dei Comune Italiani).

Il premio è stato assegnato con la motivazione: “La Scuola dei Quartieri è stato unanimemente scelto dalla Giuria di Cresco Award presieduta dal Professor Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, come ‘Migliore progetto di rigenerazione urbana’ per aver favorito la crescita della capacità progettuale dei cittadini generando, contemporaneamente, una maggiore coesione sociale”.