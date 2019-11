Firenze sulla “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne”

Tante le iniziative in programma. Al via anche la campagna #tudachepartestai

Ci avviciniamo al 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e la città partecipa offrendo una serie di iniziative su questo tema ormai purtroppo all’ordine del giorno e che ci riguarda tutti da molto vicino. È necessario quindi non distogliere l’attenzione ma occorre parlarne, mettere in luce, condividere e diffondere la cultura del rispetto.

Piccolo gesto per una grande solidarietà

Un piccolo gesto per manifestare solidarietà e sostenere la battaglia di chi ogni giorno aiuta concretamente le donne maltrattate è aderire alla campagna #Tudachepartestai il cui ricavato andrà al centro Antiviolenza Artemisia. Tantissimi gli attori coinvolti, dai Comuni a Toscana Aeroporti fino alle associazioni di categoria.

Quest’anno la campagna coinvolge anche il mondo delle attività produttive che esponendo un adesivo, una vetrofania o un display da tavolo con la foto della spilla a fiore rosso, prendono posizione contro ogni forma di violenza e di discriminazione verso le donne, i bambini e le bambine.

Impegno della comunità

La spilla prodotta dalla Cooperativa FLo, e simbolo dell’impegno dei singoli e della comunità, testimonia il ruolo fondamentale che ognuna e ognuno di noi ha nel contrastare la cultura della violenza.

I negozi possono richiederla alla propria Associazione di Categoria o ad Artemisia a fronte di una donazione minima di 10 euro. Anche i singoli cittadini possono richiedere la spilla a fiore da indossare a FLo Concept, Lungarno Corsini 30/34r, o direttamente al Centro Antiviolenza Artemisia (segreteriaartemisiafirenze@gmail.com oppure chiamando 3703710380) con una donazione di 3 euro.