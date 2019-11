Coltivava droga in casa. Arrestato un trentenne di Marsala

Nella mattinata di martedì 19 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il trentenne marsalese D.D. A., già gravato da precedenti di polizia.

Coltivava marijuana in casa

Nello specifico, i militari della Stazione di San Filippo, diretta dal Maresciallo Maggiore F.V., nel corso di un servizio finalizzato al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, giunti nei pressi dell’abitazione in uso al soggetto sita nella periferia di Marsala, insospettiti dal forte odore di marijuana proveniente da alcuni locali dello stabile, decidevano di effettuare un controllo più accurato.

All’interno dell’appartamento – ricavata in un’apposita stanza di fronte al soggiorno – i militari dell’Arma rinvenivano una vera e propria serra, perfettamente funzionante e dotata di un sistema termico e di illuminazione artigianale. Circa 45 le piante di marijuana sequestrate, tutte invasate e di varie dimensioni. In diversi punti dell’abitazione, inoltre, i Carabinieri hanno trovato 150 grammi di marijuana già essiccata, pronta per essere immessa sul mercato, 5 grammi di hashish, materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente oltre a vari fertilizzanti ed additivi chimici necessari per la coltivazione della marijuana.

Droga pronta da immettere sul mercato

Il soggetto veniva dunque fermato e condotto presso la caserma “Silvio Mirarchi” di Marsala dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di mercoledì, il Giudice del Tribunale Dott. L., condividendo l’operato dei militari dell’Arma, ha convalidato l’arresto, disponendo per il soggetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Tale arresto, è il risultato di numerosi servizi predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Marsala finalizzati all’individuazione dei canali di produzione ed approvvigionamento dello stupefacente, nonché dei pusher incaricati della distribuzione al dettaglio delle sostanze illecite.

Carabinieri Comunicati Stampa