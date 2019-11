Industria, a settembre leggera ripresa ma non basta

I dati relativi all’industria italiana continuano ad essere negativi per il Codacons, e la leggera ripresa su base mensile non basta a colmare il gap con il passato.

CODACONS: DATI ANCORA NEGATIVI, RIPRESA SETTEMBRE NON BASTA A COLMARE PERDITE DELL’ULTIMO ANNO

“Dopo la produzione, anche fatturato e ordinativi registrano numeri insoddisfacenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – A settembre la lieve ripresa su base mensile appare troppo debole, mentre su base annua i numeri sono ancora negativi. Dati che non bastano a colmare le perdite registrate dall’industria nell’ultimo anno, e il confronto con il 2018 rimane preoccupante”.

Una crisi che dura da troppi mesi

“Alla base di tale situazione vi è senza dubbio lo stallo dei consumi interni, con il potere d’acquisto dei cittadini che aumenta in modo artificioso per via dei prezzi al dettaglio fermi, ma a cui non corrisponde una ripresa della spesa – prosegue Rienzi – Il Governo deve lavorare e molto per salvare l’industria italiana, che appare impantanata in una crisi che perdura oramai da troppi mesi e che rischia di avere ripercussioni pesanti sul Pil e sull’occupazione”.

Codacons Comunicati Stampa