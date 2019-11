Cerveteri, il primo cittadino fa un resoconto post emergenza meteo

“Sono state 48 ore estremamente difficili quelle appena trascorse. Pioggia e forte vento hanno messo in seria difficoltà il nostro territorio. Sin dalle prime ore del pomeriggio di sabato la macchina comunale era già operativa, comunicando ufficialmente alla Regione Lazio l’apertura del C.O.C. – Centro Operativo Comunale. Soccorsi, volontari e personale hanno lavorato in maniera incessante, ininterrottamente tutta la notte tra sabato e domenica, fino alla tarda serata di ieri. Grazie, davvero grazie a tutti loro. Grazie al Gruppo Comunale di Protezione Civile, al Responsabile Renato Bisegni e a tutti i volontari, alla Polizia Locale, ai Dirigenti del nostro Comune e alla Multiservizi Caerite che hanno coordinato insieme a me ogni fase dell’emergenza”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, al termine dell’emergenza maltempo che nel weekend ha interessato il Litorale a Nord di Roma e la città di Cerveteri.

Diversi disagi

“Soprattutto nel pomeriggio e nella tarda serata di sabato, le piogge e il vento hanno causato diversi disagi, diverse strade allagate e alberi caduti a terra – ha detto Alessio Pascucci – la macchina dei soccorsi, coordinata dal Responsabile Bisegni e dalla Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti, ha funzionato alla perfezione, cercando di ridurre al minimo ogni disagio. A loro, si è affiancata una Ditta specializzata nello spurgo e l’ATI dell’Igiene Urbana, che ha messo a disposizione uomini e mezzi per fronteggiare l’emergenza. Attualmente, anche con il fatto che da circa 24 ore ha smesso di piovere la situazione è tornata praticamente alla normalità, anche se continuiamo a mantenere la guardia sempre alta”.

I ringraziamenti

“Nella giornata di ieri invece, domenica 17 novembre, ci siamo concentrati su controlli attenti su tutti quei luoghi sensibili del nostro territorio, scuole in primis – ha proseguito il Sindaco Alessio Pascucci – a tutti coloro che in questo weekend sono stati impegnati nel nostro territorio, a nome della città tutta, il mio più vivo e sentito ringraziamento”.