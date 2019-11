Roma. Derubano turista in centro, arrestate due giovani donne

Hanno approfittato di un momento di distrazione della vittima e l’hanno derubata del portafoglio custodito nella sua borsa. E’ accaduto, ieri pomeriggio, in piazza del Campidoglio, dove una turista, 27enne ucraina, impegnata a fare alcune fotografie è stata avvicinata da una 29enne nomade che, in compagnia di una 13enne, l’ha derubata.

Turista ucraina derubata in centro

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno notato tutta la scena e sono immediatamente intervenuti. La 29enne è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato in concorso, mentre la minore, non imputabile, è stata identificata e riaffidata alla madre.

Una delle due ladre è minorenne

I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, poi riconsegnata alla proprietaria che non si era nemmeno accorta del furto subito.

L’arrestata è stata portata in caserma e trattenuta in attesa del rito direttissimo.

