Frate (M5S): “Da oggi docenti e precari hanno le idee più chiare”

Così l’Onorevole Flora Frate sulla sua pagina Facebook:

In tutti questi mesi ho sempre provato, con un instancabile lavoro quotidiano, ed un profondo isolamento, a spiegare le mie ragioni che sono quelle di larga parte del mondo della scuola. Precari storici, ingabbiati, docenti di religione, per citarne solo alcuni. Lavoratori che da anni attendono risultati concreti e che in questi mesi sono stati demonizzati come coloro che ambiscono a sanatorie non meritocratiche.

Temi che sono sempre stati guardati con diffidenza e disinteresse da un Gruppo che non ha mai speso una sola parola per me quando qualcuno insinuava miei presunti conflitti di interesse.