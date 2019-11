Fiumicino, previste forti mareggiate, Montino: “Massima attenzione per chi vive a ridosso delle coste”

“Come si può vedere dal video girato dal mio delegato alle politiche sulle coste Antonio Quaranta, la situazione sul litorale di Focene è di massima allerta”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino commentando il video pubblicato sulla sua pagina Facebook (visibile qui).

Tra sabato e domenica sono previste ulteriori forti mareggiate e raffiche di vento

“Tra sabato e domenica sono previste ulteriori forti mareggiate e raffiche di vento – prosegue Montino -. Per questa ragione rivolgo un invito a tutte le persone che vivono a ridosso del mare e delle spiagge su tutto il territorio: prestate moltissima attenzione e state allerta. Non esitate a contattare la protezione civile e la polizia locale in caso di necessità”.

“Colgo l’occasione per lanciare un nuovo appello alla Regione e allo Stato – conclude il Sindaco – perché non è più rimandabile, in alcun modo, un intervento strutturale e di lunga durata sulle nostre coste, la cui erosione ha già prodotto danni irreparabili. Non facciamoli peggiorare ulteriormente”.