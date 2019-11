Roma, con le piogge si riaprono le buche

Con la pioggia degli ultimi giorni si riaccende l’allarme buche nella capitale. In diverse zone della città – denuncia il Codacons – l’asfalto ha ceduto allargando le buche già esistenti e creando nuove voragini che stanno provocando incidenti, problemi e danni agli automobilisti.

DECINE DI AUTO DANNEGGIATE A MONTEVERDE, CODACONS INVITA AUTOMOBILISTI A CHIEDERE I DANNI

Tra le zone maggiormente colpite il quartiere Monteverde, dove su Via Leone XIII decine di automobili hanno subito ieri la foratura delle gomme a causa di una profonda buca sull’asfalto resa invisibile dalla pioggia – spiega il Codacons – Ma situazioni analoghe si registrano a macchia di leopardo in tutta la capitale: l’asfalto nelle zone di Ostia, Casilina, Salaria, Pineta Sacchetti, Tiburtina, Cristoforo Colombo, Cassia e Centocelle si presenta oggi costellato di buche, che piene di acqua diventano invisibili agli automobilisti e mettono in pericolo la sicurezza stradale, oltre a creare danni ad auto e motoveicoli.

COMUNE DEVE INTERVENIRE PER GARANTIRE SICUREZZA STRADALE

“Ricordiamo ai cittadini romani che è possibile chiedere il risarcimento in caso di forature e danni causati dalle buche stradali – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il Comune deve intervenire con urgenza per risolvere le più gravi criticità e garantire la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni perché, in caso di incidenti gravi, l’amministrazione sarà chiamata a rispondere penalmente dei danni arrecati agli utenti”.

Per chiedere il risarcimento dei danni da buca https://codacons.it/emergenza-buche-roma-chiedi-risarcimento-dei-danni-subiti/

