Firenze, Memoriale Italiano di Auschwitz

Giorno della memoria

Il giorno 9 novembre 1943, dal binario 16 della Stazione di Santa Maria Novella di Firenze, partono oltre 300 ebrei catturati in città. Dopo un terribile viaggio giungono il 14 novembre ad Auschwitz, dove solo 107 superano la selezione per l’immissione nel campo: gli altri vengono immediatamente eliminati.

Terribili vicende

Nel ricordo di quella giornata, particolarmente significativa per Firenze, e di tutte le terribili vicende che hanno disegnato uno dei periodi più oscuri del Novecento, il Comune di Firenze e MUS.E propongono per la mattina di sabato 9 novembre un evento che prevede la lettura di alcuni brani scelti, tratti da testi pubblicati – fra questi, La storia di Elsa Morante e il Diario 1941-1942 di Etty Hillesum – e da lettere dei deportati particolarmente significative e proposti al pubblico da Michele Neri, esperto di letture e narrazioni.

Memoriale italiano

Sarà poi possibile visitare il Memoriale italiano di Auschwitz – opera d’arte contemporanea un tempo collocata nell’ex campo di sterminio e oggi esposta a Firenze – e approfondire la storia della memoria della deportazione italiana. Monito per la memoria, simbolo tragico di una storia lontana che non deve tornare attuale, il Memoriale italiano di Auschwitz fu il frutto della volontà dell’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) e di una progettazione collettiva e corale a cui contribuirono lo studio di architettura di Milano BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti e Rogers), lo scrittore Primo Levi, il pittore Mario “Pupino” Samonà, il regista Nelo Risi ed il compositore Luigi Nono. Fu inaugurato nel 1980 nel Blocco 21.