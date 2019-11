“Il 15 novembre alle ore 10 in Aula Consiliare si terra il tavolo permanente sul lavoro per affrontare il problema delle crisi aziendali che stanno interessando il nostro territorio”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“Ieri – spiega – ho inviato le lettere di convocazione all’assessore al Lavoro della Regione Lazio Claudio Di Berardino e alla Presidente della Commissione Lavoro in Regione Eleonora Mattia, le sigle sindacali regionali, i rappresentanti dei lavoratori delle aziende aeroportuali presenti sul nostro territorio, ma anche realtà diverse, come Opel, Auchan e Teleperformance, che rischiano il licenziamento, oltre che al sindaco Montino, alla Presidente del Consiglio Alessandra Vona, a tutti i capigruppo in consiglio, ai membri della Commissione Lavoro del Comune e al dirigente al Lavoro Giuseppe Galli”.

“Con l’appuntamento del 15 novembre diamo seguito alla richiesta del tavolo – conclude Anselmi – che era stata fatta attraverso un ordine del giorno in Consiglio comunale votato all’unanimità e ribadita in Commissione Lavoro”.