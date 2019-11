Cori razzista al Bentegodi. Chiusa la curva per un turno

Serve una punizione esemplare nei confronti del tifo violento e razzista, e la decisione di chiudere un settore dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona per una sola giornata è un provvedimento ridicolo che rischia di lanciare il messaggio che le autorità sportive sono complici del tifo razzista. Lo afferma il Codacons, dopo il vergognoso episodio dei cori razzisti verso l’attaccante del Brescia Mario Balotelli.

SERVE PUNIZIONE ESEMPLARE CONTRO TIFOSI O AUTORITA’ SPORTIVE SONO COMPLICI DEL RAZZISMO

Contro il razzismo nel mondo del calcio servono interventi seri e non di facciata – attacca il Codacons – Le prossime partite di campionato in programma allo stadio di Verona devono essere giocate a porte chiuse, almeno fino a fine anno, come punizione verso i tifosi violenti e perché simili episodi non si ripetano più.

STADIO A PORTE CHIUSE FINO A FINE ANNO E BOICOTTAGGIO DELLA CITTA’ SE ISTITUZIONI NON PRENDERANNO DISTANZE DA TIFO VIOLENTO

Serve inoltre che le istituzioni locali e quelle sportive prendano nettamente le distanze da quanto avvenuto perché finora quanto è stato detto e fatto non appare sufficiente: in tal senso siamo pronti a qualsiasi iniziativa in favore della legalità, compreso il boicottaggio della città di Verona se non si dissocerà in modo netto dal razzismo e non allontanerà i tifosi violenti dallo stadio e dal mondo del calcio.

