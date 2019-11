Rostan. “Occorre un piano Marshall per il Sud

“I dati del Rapporto Svimez su economia e società del Mezzogiorno non lasciano margini a interpretazioni di sorta. Esiste un’emergenza al Sud che deve essere affrontata dal governo con un vero e proprio Piano Marshall per l’occupazione”.

Svimez: Rostan, un piano Marshall per l’occupazione al Sud

Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissiona Affari sociali della Camera, Michela Rostan.

“Si impieghino tutte le risorse recuperate dalla lotta all’evasione fiscale – ha proseguito la deputata di Liberi e Uguali – per finanziare investimenti pubblici, promuovere incentivi per i privati che vogliono investire nel Mezzogiorno e per colmare i gravissimi ritardi infrastrutturali che continuano a penalizzare in maniera oramai insostenibile lo sviluppo economico del Sud.

Incentivi per chi investe al Sud

Accanto a questo occorre un percorso importante di sburocratizzazione, che renda più snelle le procedure di gara e i tempi per le verifiche dei cantieri premiando al tempo stesso la trasparenza e la meritocrazia, e l’equiparazione dei livelli di servizi essenziali quali la sanità e la scuola tra Nord e Sud del Paese ”.

