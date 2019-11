Allerta meteo arancione. Scuole e parchi resteranno chiusi domani

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo dalle ore 12 di martedì 5 novembre alla stessa ora di mercoledì 6 novembre. Il livello dell’allerta meteo è ARANCIONE per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Locali raffiche nei temporali.”

Scuole e parchi chiusi domani a Napoli

Il comitato operativo comunale si è riunito immediatamente a palazzo San Giacomo, con il coordinamento degli assessori Clemente, Palmieri e Borriello e con tutti i dirigenti interessati, per assumere le consequenziali decisioni. I parchi cittadini resteranno chiusi nell’intero arco di validità dell’allerta meteo mentre i cimiteri cittadini saranno aperti fino alle ore 11,30 di domani 5 novembre. Per quanto concerne le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, in via prudenziale il Comitato si è espresso per la chiusura delle scuole per la giornata di domani martedì 5 novembre 2019 riservandosi in base alla evoluzione delle previsioni meteo di disporre l’eventuale chiusura delle scuole anche per la giornata di mercoledì 6 novembre.

Da valutare un ulteriore chiusura mercoledì 6 novembre

Presso l’Istituto Galileo Ferraris di Napoli nelle giornate del 5 e del 6 novembre 2019 si svolgeranno le prove del concorso nazionale per Direttore amministrativo, per cui le attività didattiche erano già sospese proprio per consentire lo svolgimento della prova concorsuale.