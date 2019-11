De lorenzo (M5S): “Il Parlamento mette in stand by il tribunale di Napoli Nord”

Così la parlamentare del Movimento 5 Stelle:

Il Parlamento mette in stand by il tribunale di Napoli Nord

Sulla vicenda legata al senatore Luigi Cesaro fa a scaricabarile. Eppure la richiesta che viene avanzata è semplice e chiara: utilizzare le intercettazioni e fare luce sulla posizione del senatore forzista nell’inchiesta che lo vede accusato di voto di scambio alle elezioni regionali del 2015.

Pur di non esprimersi ci si perde in cavilli. A chi spetta il responso: la Giunta della Camera (ma ormai Cesaro è Senatore), quella del Senato (all’epoca dei fatti era Deputato), le giunte di entrambi i rami del Parlamento? A questo punto perché non affidarsi al classico ‘testa o croce’?

Giochi di palazzo

I giochi di palazzo per tutelare amici di partito non ci appartengono, per questo credo serva un’azione congiunta e compatta del MoVimento 5 Stelle affinché l’iter si sblocchi e al Tribunale di Napoli Nord arrivi una risposta a strettissimo giro.

Non c’è da aspettarsi che le altre forze politiche, Forza Italia, Lega, Fdi e perfino il PD che come noi è maggioranza di governo, si uniscano al Movimento e diano il via libera a procedere all’utilizzo delle intercettazioni, ma il Parlamento non può perdere in credibilità mandando il can per l’aia, deve esprimersi.

Non si tratta di giustizialismo, ma il lavoro di giudici e magistrati non può aspettare che la casta smetta di coprire i propri componenti.