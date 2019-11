I risparmiatori di Bio-on chiedono aiuto al Codacons

Sul caso Bio-on il Codacons affila le armi legali e si prepara a fornire assistenza ai 10mila risparmiatori della società danneggiati dalle perdite registrate dal titolo e dagli illeciti su cui indaga la magistratura.

400 MILIONI DI EURO DI PERDITE DA RECUPERARE.

Già centinaia di azionisti si sono rivolti alla nostra associazione, la prima a scendere in campo sul caso, per ottenere aiuto e informazioni – spiega il Codacons – In totale sono coinvolti circa 10mila risparmiatori per perdite complessive superiori ai 400 milioni di euro, soldi che adesso andranno recuperati attraverso le dovute azioni in sede civile e penale.

IL 6 NOVEMBRE A BOLOGNA DANNEGGIATI PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA SI RIUNISCONO NELL’ASSEMBLEA CODACONS

Per tale motivo i risparmiatori danneggiati da Bio-on si raduneranno il prossimo 6 novembre a Bologna, nel corso dell’assemblea indetta dal Codacons (dalle ore 18 alle ore 20 presso l’Hotel Bologna Airport in Via Marco Emilio Lepido, 203/14) durante la quale l’associazione spiegherà l’iter da seguire per avviare le richieste di rimborso dei soldi perduti.

Codacos Comunicati Stampa