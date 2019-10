Tantissimi in piazza, un patrimonio straordinario

A Napoli tantissimi in piazza per difendere Whirlpool ed evitare che l’ultima fabbrica della città vada via.

C’è ancora molto da combattere, nonostante le rassicurazioni dell’azienda, ma oggi c’è una comunità che insieme ha reagito a difesa del lavoro e dello sviluppo.

Ed è un patrimonio straordinario del mezzogiorno e del paese.

Lo ha dichiarato Arturo Scotto, coordinatore dell’iniziativa politica di Articolo Uno.