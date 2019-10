La Domenica Metropolitana di Firenze

Ingresso, visite guidate e attività educative gratuite nei Musei Civici Fiorentini per i residenti nella città metropolitana di Firenze

La Domenica Metropolitana di novembre, come ogni prima domenica del mese, offre la possibilità di entrare gratuitamente e di poter usufruire di visite guidate e laboratori per bambini e famiglie, nei Musei Civici Fiorentini.

L’iniziativa è rivolta ai residenti nella città metropolitana di Firenze

Ecco cosa è possibile visitare questa domenica:

Memoriale di Auschwitz, la mostra La botanica di Leonardo. Per una nuova scienza fra arte e natura in Santa Maria Novella (ingresso da piazza Stazione, 4) e la mostra Solo. Mirko Basaldella al Museo Novecento.

Nell’ambito delle iniziative promosse per il cinquecentenario della nascita di Cosimo e Caterina de’ Medici, si segnala inoltre la conferenza Apparati di festa, scenografie e festeggiamenti nelle residenze ducali a cura di Marion Gizard e Giaele Monaci.

Per le famiglie con bambini sono in programma le attività Favola della tartaruga con la vela, Vita di corte e In bottega, dipingere in fresco in Palazzo Vecchio e il percorso animato Re Salomone racconta al Museo Novecento.

Percorsi guidati

Percorsi guidati nel centro storico alla scoperta dei monumenti e delle tracce della Grande Guerra di cui il 4 novembre ricorre la fine del conflitto e dei suoi protagonisti. L’itinerario prenderà avvio da Palazzo Vecchio per snodarsi nel centro cittadino e concludersi infatti a Santa Croce, cuore della memoria dei caduti fiorentini. Se per le vie della città i partecipanti potranno osservare targhe, sculture e monumenti sorti a memoria per concludersi in Santa Croce, luogo-simbolo della memoria dei caduti. Prenotazione obbligatoria (Tel 055-2768224 Mail info@muse.comune.fi.it)

Anche la Fondazione Palazzo Strozzi aderisce alla Domenica Metropolitana con la visita conversazione alla mostra Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie tra Gauguin, Matisse e Picasso, durante la quale i partecipanti saranno accompagnati in un percorso che approfondisce la storia di questa artista anticonformista e le sue opere, caratterizzate da una pluralità di stili diversi

Si segnalano inoltre la visita al Museo della Misericordia alle h15.30 (Piazza Duomo 19, prenotazione obbligatoria, tel. 055-2393917) e l’accesso gratuito al Museo Zeffirelli – Centro internazionale per le Arti dello Spettacolo dalle ore 10 alle ore 18 (Piazza San Firenze 5, non è necessaria la prenotazione).

Da ricordare

Si ricorda che tutte le visite guidate e le attività nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi sono gratuite per i cittadini residenti nella Città Metropolitana di Firenze e che la prenotazione è obbligatoria. All’atto della prenotazione è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone

Senza prenotazione sono gli accessi* a: Museo di Palazzo Vecchio (orario 9./19), Torre di Arnolfo** (orario 10/17, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 16.30), Santa Maria Novella (orario 13/17.30), Museo Stefano Bardini (orario 11/17), Fondazione Salvatore Romano (orario 13/17), Museo Novecento (orario 11/19), Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (orario 13/17, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 16.15), Museo del Ciclismo Gino Bartali (orario 10/16), Palazzo Medici Riccardi (orario 9/19).