Saranno 10 milioni, gli italiani che festeggeranno Halloween

Saranno 10 milioni gli italiani che festeggeranno la ricorrenza di Halloween, decorando la casa con zucche, trascorrendo la serata con amici o in locali, acquistando un gadget o ricorrendo a travestimenti di vario tipo.

Lo afferma il Codacons, che ricorda come già da settimane i negozi e i centri commerciali di tutta Italia abbiano allestito per l’occasione le vetrine, abbellendole con zucche, maschere e gadget di ogni tipo, e proponendo al pubblico una variegata scelta di articoli in vendita.

300 MILIONI DI EURO IL GIRO D’AFFARI DELLA FESTA. MA CODACONS METTE IN GUARDIA DALL’INVASIONE DI GADGET E PRODOTTI CINESI CONTRAFFATTI

Da diversi anni la festa di Halloween è entrata nelle abitudini degli italiani, grazie anche alla spinta consumista dei mass media, del commercio e della grande distribuzione – spiega l’associazione – La spesa complessiva dei cittadini sarà in linea con quella degli scorsi anni, e si attesterà attorni ai 300 milioni di euro (circa 30 euro a persona). Una festa sentita principalmente dai giovani – precisa il Codacons – visto che il 70% del giro d’affari sarà determinato da bambini e da ragazzi al di sotto dei 30 anni.

Per feste, eventi nei locali, discoteche e ristoranti si spenderanno circa 150 milioni di euro, per maschere e travestimenti 90 milioni di euro, e saranno onnipresenti zucche in qualsiasi variante (15 milioni di euro) e gadget vari (45 milioni di euro).

Proprio con riferimento a gadget e maschere di Halloween il Codacons mette in guardia dall’invasione di prodotti cinesi che, puntualmente, in questo periodo dell’anno arrivano nel nostro paese: si tratta spesso di prodotti contraffatti, privi di regolare marchio Ce e quindi pericolosi per la salute umana, che possono provocare allergie, dermatiti o intossicazioni.

