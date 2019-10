Roma, un bilancio preventivo della interruzione della FL5

L’interruzione della ferrovia deve ancora avere luogo ma per il Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord è già tempo di bilanci. Così commenta Andrea Ricci, presidente del Comitato e dell’Osservatorio Regionale sui Trasporti

“Nonostante il gravissimo ritardo con cui RFI e Trenitalia hanno comunicato la notizia ed hanno coinvolto sia la Regione che i rappresentanti di cittadini ed utenti, in maniera che è sembrata voler mettere tutti di fronte al fatto compiuto; nonostante la Regione stessa non abbia dato seguito dopo aver inviato una diffida ad effettuare i lavori in date più consone non vi abbia dato seguito rispetto alla convocazione in Regione di neanche due settimane fa siamo riusciti ad ottenere significative misure di ‘riduzione del danno’, e Trenitalia stessa ha ammesso e consentito non solo la validità delle nostre osservazioni ma anche la loro realizzabilità, aggiornandoci in tempo reale su quanto stava facendo in questo senso”.

“Col contributo fondamentale dell’Assessore Amelia Mollica Graziano e del Delegato Giovanni Ardita del Comune di Ladispoli, è stata completamente rivista l’area di interscambio a Ladispoli. Abbiamo trovato soluzioni per ridurre il numero di posti auto da tagliare a Maccarese per consentire lo stazionamento e la manovra dei pullman (e a proposito invitiamo tutti ad evitare parcheggi sconsiderati) nonché il rafforzamento delle modalità di svolgimento delle navette aggiuntive Palidoro – Maccarese, grazie anche all’insistenza della Delegata del Comune di Fiumicino Sandra Felici.

Con l’intervento dell’Assessore Elena Gubetti di Cerveteri e delle altre persone coinvolte, la Seatour si è resa disponibile ad accogliere la nostra richiesta di modificare, il 30 ed il 31, gli orari della linea 33 ed a prolungarla a Maccarese in maniera da ridurre la pressione su Palidoro e disincentivare l’uso dell’automobile per raggiungere il capolinea provvisorio; questo consentirà anche a chi abita nell’area servita dalla 23 di triangolare su Valcanneto per raggiungere Maccarese senza dover retrocedere a Ladispoli.

L’Assessorato alla Mobilità della Regione Lazio si è attivato come avevamo chiestoper istituire corse veloci straordinarie Ladispoli – Roma Aurelia – Cornelia per offrire un’alternativa ai pendolari, trovando la disponibilità della presidente di Cotral Amalia Colaceci”.

“Ringrazio tutti loro”, prosegue Ricci, “assieme a tutte le persone dell’Osservatorio, a quelle del Comitato Maccarese – Palidoro ed al Vicepresidente del Comitato di linea Simone Sportiello per il contributo di idee e per avermi aiutato a portarle avanti. Ringrazio in particolare Denis Lauro del Comitato Civitavecchia – Santa Marinella per essersi fatto carico dell’informazione ai pendolari su facebook controllando al tempo tutto quanto veniva diffuso sui siti di Trenitalia e trovando anche i loro errori.

E, a proposito di facebook, ringrazio quanti in questi giorni lo hanno usato per dare contributi propositivi anziché per lamentarsi, cosa che sappiamo fare benissimo tutti perché, come dice un noto gruppo rock parafrasando un antico adagio, ‘è difficile accendere una candela, invece è più facile maledire il buio’.

E quindi, se l’Assessore Gubetti ai nostri ringraziamenti ha risposto “Ottimo lavoro di squadra”, invitiamo sempre più persone a giocare con noi aderendo ai Comitati, ché ci divertiamo di più, e magari avremmo avuto qualche altra idea e qualche altra spinta per ottenere quelle poche che non sono passate. Sempre nel giudizio complessivo” chiude Ricci “che un atteggiamento più precocemente partecipativo da parte del gruppo FS, il quale, come ha detto l’Assessore Regionale Mauro Alessandri si deve ‘ricondurre da un quadro di decisione ad uno di programmazione condivisa’ anche riguardo agli interventi di manutenzione, avrebbe consentito sicuramente che la ‘riduzione del danno’ fosse ancora minore. Comunque vadano le cose mercoledì e giovedì: noi comunque stiamo attenti a cosa succede”.