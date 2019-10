Cei: “Dialogo necessario tra cristiani e islamici”

Giornata del dialogo cristiano-islamico.

Cei: dal sospetto alla fiducia

È dedicata alla fratellanza umana la Giornata del dialogo cristiano-islamico che si celebra questa domenica in Italia. L’iniziativa interreligiosa, giunta alla 18.ma edizione, ha ricevuto un nuovo impulso dopo la firma nel febbraio scorso ad Abu Dhabi del Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune, da parte di Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.

Dialogo necessario

Nata nel 2001 in seguito ai tragici eventi dell’11 settembre, la Giornata ha rilanciato nel tempo la necessità di un dialogo sempre più approfondito in grado di dissipare paure e rimontanti sentimenti xenofobi, prevenendo violenze e radicalizzazioni. Con lo slogan: “Non c’è futuro senza fratellanza e solidarietà”, in programma iniziative a Vicenza, Chiavari, Torino, Verona, Faenza e in molte altre città italiane.