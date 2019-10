Un uomo si è suicidato sul lungomare di Napoli. Era un vigile urbano

Stamattina all’alba, in Via Cesario Console, un netturbino ha scoperto il cadavere di un uomo che giaceva ai piedi della statua di Augusto.

Sono intervenuti i carabinieri della Stazione Chiaia.

Un vigile urbano di 52 anni, in servizio a Palazzo San Giacomo, ha deciso di farla finita con la sua pistola di ordinanza. Si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia, infatti, si dev’essere consumata nella notte, qualche ora prima del ritrovamento del cadavere, e a nulla è servito l’intervento dei sanitari, che hanno soltanto potuto accertarne la morte.

Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Indagano i carabinieri.

Il Comando della Polizia Locale e tutti gli operatori sono vicini alla famiglia del collega scomparso

Il sindaco Luigi de Magistris ha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto.