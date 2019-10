Morra: “Il valore della conoscenza”

Il valore della conoscenza

L’ignoranza -non quella socratica, ovviamente- è paradossalmente celebrata dalle nuove fonti della conoscenza.

La tv, il web, i social media. Conta l’approssimazione dell’attimo fuggente, la battuta da bar, il presentismo parossistico, e conta una certa sottocultura dell’apparire che non riconosce valore alcuno all’essere, al pensare, al tentare di sapere.

Il vero ribelle

Il ribelle perciò è colui che studia, si prepara e si oppone alla decadenza dell’ignoranza. Rivalutando così non solo la sua personale conoscenza, ma la stessa funzione della scuola come istituzione preposta a stimolare l’acquisizione del sapere.

Laddove, questo dovrebbe essere chiaro a chi voglia non fermarsi in superficie, il potere del privilegio, della sopraffazione, della violenza, promuove conformismo ed ignoranza, inconsapevole mansuetudine, analgesica distrazione.

I libri liberano

Per questo i libri liberano. E gli schiavi, nell’antica Roma, potevano venir liberati se dotati di cultura…