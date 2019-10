Papa: “La Chiesa come una tenda che accoglie tutti”

Tenda che accoglie tutti

La Chiesa non è una roccaforte ma una tenda capace di allargare il suo spazio e di dare accesso a tutti. Lo ripete più volte il Papa nella catechesi di questa assolata e gremita udienza generale, ancora incentrata sul Libro degli Atti degli Apostoli e sul viaggio della Parola di Dio nel mondo, iniziato in seguito ad una forte persecuzione che però invece di fermare l’evangelizzazione stessa, diventa opportunità per allargare il campo, per cercare e percorrere nuove strade. I cristiani infatti, devono fuggire, dice Francesco a braccio, ma fuggono con la Parola, e la spargono un po’ dappertutto.

Emerge dal Libro degli Atti la natura della Chiesa, che non è una roccaforte, ma una tenda capace di allargare il suo spazio perché entrino tutti, e di dare accesso a tutti. La Chiesa è “in uscita” o non è Chiesa, o è in cammino o è allargando sempre perché entrino, o non è Chiesa. E’ «una Chiesa con le porte aperte», sempre con le porte aperte.

Mai chiudere le porte

Le porte chiuse nel linguaggio cristiano e non solo, insiste il Pontefice, non sono mai un buon segno, perciò è bene evitare la freddezza e il rifiuto che esse generano.

Io, quando vedo qualche chiesetta qui, in questa città, o nell’altra diocesi da dove vengo, con le porte chiuse, questo è un segnale brutto. Le chiese devono avere sempre le porte aperte perché questo è il simbolo di cosa è una chiesa: sempre aperta. La Chiesa è «chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. […] Così che, se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa.