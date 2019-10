Ambiente: controlli sulla gestione illecita dei rifiuti

Nel corso di finalizzati servizi per contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti, i Carabinieri del N.O.E. di Napoli hanno denunciato in stato di libertà il legale rappresentante ed il responsabile tecnico di una società avente per oggetto attività di raccolta di rifiuti solidi urbani differenziati.

Smaltimento illecito dei rifiuti

Gli stessi si sono resi responsabili, in concorso, di “gestione illecita di rifiuti per mancanza di conformità dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 08.04.2008 e successivamente modificato dal D.M. 13.05.2009” (mancanza di cartellonistica sui rischi per l’uomo e l’ambiente, mancanza delle indicazione del codici CER sui cassoni, rifiuti RAEE esposti agli agenti atmosferici, nonché per “getto pericoloso di cose”, in quanto venivano rinvenuti autocompattatori ed alcuni cassoni con rifiuti organici che percolavano sul piazzale.

Ancora danni al fiume Sarno

Scafati (SA). Nel corso di finalizzati servizi per il contrasto degli illeciti sversamenti da imprese operanti a ridosso delle arre attraversate dal fiume Sarno ed i suoi affluenti, i Carabinieri del N.O.E. di Salerno hanno denunciato a piede libero il legale rappresentante di uno stabilimento industriale per la produzione di conserve alimentari. Lo stesso si è reso responsabile di “scarico di acque reflue, con recapito nel canale Angri/San Tommaso”, risultati non conformi ai parametri in violazione alla prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, nonché “deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi”, in violazione alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.