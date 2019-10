Torvaianica, riscontro positivo per la giornata dedicata alla pulizia della spiaggia

Gradimento positivo per la giornata dedicata alla pulizia delle spiagge che si è svolta a Torvaianica il 13 Ottobre 2019. All’evento hanno partecipato singoli cittadini e la ONLUS Creature del Mare.

La pulizia della costa si è svolta prima di fronte il tratto di spiaggia sito in Piazza Ungheria e poi sul litorale sinistro, dove per tutta la mattinata si sono raccolti numerosi rifiuti, tra cui, legname, recipienti di plastica, ferraglia, reti e altro materiale inquinante, riposti in sacchi che sono stati successivamente inseriti nei bidoni della spazzatura appositi, per un totale di circa 20 chili di materiale raccolto, soprattutto di piccole dimensioni.

I rifiuti raccolti

Da notare la massiccia presenza di mozziconi di sigarette e accendini, e tra gli oggetti più strani trovativi sono resti di un sanitario, un coltello e un materassino. Tale giornata è voluta essere un appuntamento per coinvolge tutta la popolazione per la tutela delle nostre preziose coste, proteggendo un mare ricco di fauna e flora unici e particolari, sensibilizzando giovani e adulti sui problemi dell’inquinamento causato dai rifiuti non biodegradabili, come plastiche e materiali ferrosi, che si riversano continuamente nei mari e sulle spiagge di tutto il mondo.

I prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti sono il 27 Ottobre e il 24 novembre ( quest’ultima data con la presenza anche della sezione subacquea di Care The Oceans), alle ore 10,30 a Lido delle Sirene ( Anzio ), mentre a Torvaianica il primo dicembre, sempre alle ore 10,30.