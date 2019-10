Movida violenta. Controlli straordinari nel quartiere Vomero. Sequestrate armi da taglio

Controllo del territorio e presìdio dei carabinieri contro la “movida violenta”. 5 persone denunciate per porto abusivo di armi. 5 i coltellini sequestrati Vasto dispiegamento di forze dei carabinieri nel quartiere Vomero, dove si è svolta un’operazione straordinaria di controllo del territorio mirata al contrasto della “movida violenta”.

5 persone denunciate per porto abusivo di armi

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale, i carabinieri della Compagnia locale, con il supporto di quelli del Reggimento Campania e del NAS, hanno presidiato le aree più frequentate del quartiere collinare.

Richiamando il recente appello del Comandante provinciale di Napoli, i militari hanno prestato particolare attenzione al fenomeno del porto di coltellini, sempre più diffuso tra i giovani.

5 le persone denunciate per porto abusivo d’armi, altrettante le lame sequetrate. Uno dei coltelli è stato sequestrato in Via Merliani, nella stessa strada dove il 5 ottobre scorso fu accoltellato per futili motivi un giovane 17enne.

La persona che lo portava, alla vista dei carabinieri, ha provato a disfarsene nascondendolo in un vaso. La lama, dotata di meccanismo a serramanico, era lunga più di 10 centimetri.

Ben 234 le persone controllate, 9 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura.

A due dei segnalati, controllati a bordo dei loro motoveicoli, oltre alla segnalazione alla Prefettura, è stata ritirata la patente.

7 le contravvenzioni al cds notificate, 3 delle quali per mancanza della copertura assicurativa.

Controlli anche alle attività che somministrano alimenti e bevande

I controlli dei carabinieri, sulla scorta della nuova ordinanza comunale, si sono estesi anche ad alcune attività di somministrazione di alimenti e bevande: ad una paninoteca sono state così applicate prescrizioni per violazioni minori.