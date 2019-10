Un week end insieme ai rinoceronti al Bioparco di Roma

In occasione dell’arrivo al Bioparco di Roma di due rinoceronti bianchi, Thomas e Kibo, nei prossimi tre fine settimana i bambini potranno partecipare ad attività a tema.

Sabato 12, 19 e 26 ottobre dalle 10.30 alle 15.45 si svolgerà la visita guidata dal titolo ‘I big 5 del Bioparco!’ Percorso a tappe tra giraffe, elefanti, leoni, leopardi e rinoceronti, alla scoperta della savana africana e dei suoi abitanti più appariscenti. Per tutto il giorno inoltre si terranno gli incontri ‘Alla scoperta del mondo dei rinoceronti’ a cura dello staff per conoscere tutte le caratteristiche dei rinoceronti bianchi e curiosità sui due maschi presenti al Bioparco.

Domenica 13, 20 e 27 ottobre dalle ore 10.30 alle 16.30 presso la nuova area dei rinoceronti si potrà partecipare al gioco ‘Prendiamoli di mira’: una sfida di tiro al bersaglio per combattere i bracconieri e aiutare i guardiaparco a salvare i rinoceronti. E poi al laboratorio intitolato ‘Cornuto a chi? Per scoprire le tante forme presenti in natura e l’utilizzo che se ne fa toccando con mano corna e palchi.

Anche durante le domeniche lo staff sarà a disposizione per far conoscere tutte le caratteristiche dei rinoceronti bianchi e curiosità su Thomas e Kibo.

Le attività delle giornate sono comprese nel costo del biglietto.

BIOPARCO DI ROMA

INFO

06.3608211 e www.bioparco.it

ORARIO

9.30 – 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

TARIFFE

ingresso gratuito per bambini al di sotto di un metro, bambini di altezza superiore ad 1 metro e fino a 10 anni: € 13.00, biglietto adulti: € 16.00.

EVITA LA CODA!

I biglietti si possono acquistare anche on line su bioparco.it e nei punti della rete TicketOne ed al Call Center 892.101

Seguici su Facebook: www.facebook.com/amicidelBioparco