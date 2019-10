Fiumicino, Cini: “Da lunedì interventi sulle alberature di Via Redipuglia”

A seguito di una richiesta dell’Assessorato Ambiente nata da una valutazione dell’agronomo dell’Ufficio Claudio Cinti e da un sopralluogo congiunto, effettuato a maggio scorso, tra i tecnici della Regione Lazio, l’Assessore Cini, il Dirigente dell’ufficio Ambiente, Vincenzo Robusto, e la consigliera Regionale Michela Califano, da lunedì 14 ottobre inizieranno gli interventi di messa in sicurezza delle alberature su due tratti di via Redipuglia a Isola sacra. Riguarderanno la potatura di 30 alberature tra pini e acacie nelle aree comprese tra via Rombon e Via Val d’Astico e tra l’adiacente rotatoria della Madonnella e il sovrastante viadotto dell’Aeroporto.

Viabilità alternativa fino alla fine dei lavori

La ditta incaricata dovrà provvedere al posizionamento della segnaletica per consentire la viabilità alternativa che sarà in vigore fino al termine dell’esecuzione dei lavori.

“Un intervento di messa in sicurezza atteso e ormai improcrastinabile anche per la vicinanza dell’impianto sportivo Garbaglia, dove ogni giorno gravitano centinaia di ragazzi”, dichiara l’Assessore all’Ambiente Roberto Cini. “Ai tecnici regionali – prosegue – abbiamo sollecitato anche interventi nell’area delle Terme di Matidia, con la realizzazione di fasce tagliafuoco e l’alleggerimento delle sterpaglie intorno alle Terme”.