Caso Ilaria Alpi, Vasaturo: “Lavoriamo sulla strada tracciata dai genitori”

Altri sei mesi di indagini, 180 giorni per cercare di arrivare ad una verità sui depistaggi legati all’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin: uccisi il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia.

“La Storia Oscura” su Radio Cusano Campus

Lo ha deciso nei giorni scorsi il gip di Roma Andrea Fanelli rigettando, per la seconda volta, la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma e disponendo una nuova tranche di indagini. Se ne è parlato a “La Storia Oscura” su Radio Cusano Campus, al microfono di Fabio Camillacci è intervenuto l’avvocato Giulio Vasaturo che nell’inchiesta rappresenta, Usigrai, FNSI e Ordine dei giornalisti: “E’ chiaro -ha detto l’avvocato Vasaturo- che è un percorso ancora lungo ed estremamente complesso e dagli esiti tutt’altro che certi.

Però noi abbiamo il dovere etico e professionale di coltivare e inseguire questa speranza e lo dobbiamo fare soprattutto nel ricordo di Giorgio e Luciana Alpi, i genitori di Ilaria, che ci hanno illuminato questo sentiero e che hanno lottato per la verità fino all’ultimo dei loro giorni. E’ innegabile che la strada è dura, ancor più dura perchè sono passati ben 25 anni e perchè si tratta di un duplice omicidio che si è consumato in un Paese straniero molto lontano da noi. Ma tutto questo non ci deve impedire di alimentare la prospettiva concreta di arrivare a individuare gli esecutori e i mandanti del duplice delitto e anche a individuare chi in questi anni ha depistato le indagini.

Noi procederemo con una serie di accertamenti investigativi

Noi procederemo con una serie di accertamenti investigativi molto precisi; si tratta di una molteplicità fatta di atti istruttori, escussione di testimoni, acquisizione di documenti e approfondimento di fonti e scenari investigativi che porteranno il pubblico ministero in questi 6 mesi a riprendere in mano l’inchiesta a 360 gradi, quindi senza impedire alcun initerario investigativo. E il gip nella sua ordinanza è stato molto esplicito, nel segnare come il pm abbia l’obbligo giuridico e morale di riaprire e continuare le indagini anche fornendo piste del tutto nuove e inedite.

Non c’è un collegamento tra la vicenda dell’omicidio di Mauro Rostagno e l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Voglio però precisare che al momento, almeno per quelli che saranno gli accertamenti immediati, non c’è un collegamento tra la vicenda dell’omicidio di Mauro Rostagno e l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin come invece è sembrato sulla base di alcune semplificazioni giornalistiche. In realtà prevediamo soltanto un approfondimento investigativo su talune realtà su cui anche Rostagno indagò e su alcuni scenari emersi anche nel processo Rostagno. Però posso confermare una cosa: Ilaria e Miran furono uccisi perchè erano andati a Mogadiscio per approfondire diversi scenari criminali legati al traffico illecito di rifiuti, al traffico di armi e alla malversazione dei fondi per la cooperazione internazionale per sostegno allo sviluppo della Somalia elargiti dall’allora governo italiano in maniera estremamente generosa e finiti poi ai ricchi potentati locali. Ecco perchè a breve -ha concluso l’avvocato Vasaturo- incontreremo il presidente della Camera Roberto Fico per chiedere di rendere disponibili a inquirenti e opinione pubblica tutti i documenti ancora coperti da segreto; inoltre, solleciteremo la Commissione parlamentare sulle ecomafie a rilanciare l’impegno investigativo”.

Fonte: Radio Cusano Campus