Firenze, Cimitero di Trespiano: inaugurato il nuovo tempio crematorio

Una struttura completamente nuova, moderna, nelle dotazioni strumentali e nella gestione degli spazi, che guarda all’efficienza del servizio per una minimizzazione dei tempi di attesa per la cremazione, ma anche a garantire un’adeguata accoglienza ai familiari. La nuova struttura, costata 11 milioni di euro, si sviluppa su tre livelli ed è posta nella parte nord ovest del cimitero di Trespiano, nel punto più basso dell’area. L’intervento ha previsto la realizzazione di oltre 20.000 spazi cinerari suddivisi tra cappelle e sepolcreti privati e quelli semplici, la messa in esercizio di 2 forni crematori che possono soddisfare una richiesta potenziale di 6000 richieste annue, di 5 cappelle per l’esposizione del feretro a ‘bara aperta’, di un’ampia zona ristoro, di una sala per cerimonie di circa 100 metri quadrati e di 4 sale del commiato con anticamere esclusive e personalizzabili anche in base ai diversi culti religiosi. Queste ultime sale sono ideate come luoghi più adeguati e maggiormente confortevoli rispetto alle camere ardenti tradizionali. La nuova struttura è dotata anche di sale d’attesa per assistere alla videoproiezione della funzione crematoria; gli impianti di ultima generazione consentiranno la restituzione dell’urna funeraria dopo circa 2 ore dall’inizio del processo. Nella struttura sarà poi possibile usufruire, tra gli altri, di servizi di dispersione ceneri e cura/fioritura dei cinerari semplici e dei cippi a terra.

Tutta l’area interessata è stata pensata ponendo particolare attenzione alle aree verdi, dove sono stati piantati olivi, aceri e olmi, senza dimenticare siepi e aiuole a fiore. All’esterno è posizionato un nuovo parcheggio pubblico da oltre 70 posti auto.