Il Sindaco del Rione Sanità. Dopo il grande successo a Venezia domani il riconoscimento con una targa da parte del sindaco de Magistris

Domani, venerdì 27 settembre alle ore 11,00 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e l’Assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele, conferiranno una targa in segno di riconoscimento a Mario Martone, Massimiliano Gallo, Francesco Di Leva e tutto il cast del film “Il Sindaco del Rione Sanità”, premiato alla 76° mostra d’arte cinematografica di Venezia con il Leoncino d’oro e con 3 premi Francesco Pasinetti (migliori film e migliori attori a Di Leva e Gallo).

L’opera di Martone – assieme agli altri film in concorso al Festival conferiscono lustro alla città e contribuiscono a diffondere in Italia e nel mondo la cultura, la creatività e la ricchezza artistica della nostra città. Napoli si conferma ancora una volta uno dei set cinematografici più amati e richiesti d’Italia, con una media di circa 200 produzioni l’anno.

Alla cerimonia saranno presenti i produttori, il regista e tutto il cast del film.