Quattro Giornate di Napoli. Le iniziative del Comune presentate domani in una conferenza stampa

Iniziative in ricordo delle QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI (27-30 settembre 1943 – 76° anniversario)

In occasione del settantaseiesimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli (27 – 30 settembre 1943), oltre alle celebrazioni solenni, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un ricco programma di iniziative culturali, nei giorni precedenti e successivi alle Quattro Giornate, ideate con l’ANPI e con l’Istituto Italiano per la Storia della Storia della Resistenza ”Vera Lombardi”, che vedranno la partecipazione di associazioni, enti, personalità del mondo della cultura che hanno voluto dare il loro contributo.Il programma delle iniziative sarà presentato in una conferenza stampa, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, domani, giovedì 26 settembre alle ore 11,30.

Partecipano: l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Nino Daniele; l’Assessore ai Giovani, Alessandra Clemente; il Presidente dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, Guido D’Agostino; il Presidente dell’Anpi di Napoli – Antonio Amoretti