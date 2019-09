Conte e Rostan, sui navigator: “De Luca ci ripensi e dia opportunità”

“Il Presidente De Luca ci ripensi e dia via libera alle attività dei 471 navigator in Campania. Sono giovani lavoratori che hanno partecipato a una selezione e hanno una legittima aspettativa occupazionale”. Lo dichiarano Federico Conte e Michela Rostan, deputati di Liberi e Uguali. “Le perplessità espresse da De Luca sul ruolo e sulla funzione dei navigator – dicono i due deputati – non sono del tutto infondate. Ma si tratta di giovani lavoratori della Campania, una regione che assiste allo smantellamento industriale, alla crisi del lavoro, alla migrazione dei giovani, a un fenomeno preoccupante di spopolamento; ci sono 471 opportunità di lavoro sul territorio, finanziate dallo Stato, che possono partire subito: dire no è un vero peccato oltre che un danno alla vita di centinaia di incolpevoli giovani che cercano una strada, studiano, hanno superato una selezione e chiedono solo di lavorare. Gli si dia questa opportunità”.