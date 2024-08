Crollo di Scampia, De Luca: “Tutte fuori pericolo le sette bambine coinvolte”

“Sono tutte fuori pericolo di vita le sette bambine coinvolte nel crollo di Scampia del 22 luglio scorso. È la notizia che stavamo aspettando e che ci riempie il cuore di gioia e di speranza. Per tre di loro la situazione resta comunque delicata e sarà necessaria ancora la degenza in ospedale, ma oggi è davvero una bella giornata. Il nostro ringraziamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari del Santobono per lo straordinario lavoro fatto in queste settimane e l’augurio di una rapida guarigione a tutte le bambine”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

CROLLO SCAMPIA, MIGLIORAMENTI STATO COSCIENZA PER PAZIENTE 7 ANNI

La piccola paziente di sette anni, tra le vittime più gravi del crollo alla vela Celeste di Scampia, presenta “miglioramenti dello stato di coscienza”. Lo si legge nel bollettino dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove P.A. è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia funzionale dallo scorso primo agosto. La bambina attualmente risponde agli ordini verbali, “anche se talvolta in modo non sempre coerente”. Dalla prima giornata di ricovero all’Uosd Neurochirurgia funzionale ha iniziato fisiokinesiterapia ed è stata presa in carica dagli psicologi della struttura. Sta praticando controlli chirurgici e strumentali per valutare l’evoluzione delle contusioni degli organi interni riportate a seguito dell’incidente.

4 anni

La paziente M.B., di 4 anni, è stata trasferita nel pomeriggio di ieri dalla Uoc Terapia intensiva pediatrica nel reparto di Neurochirurgia funzionale. Attualmente la piccola è sveglia, assenti deficit motori focali, è stata presa in carico sia dalla Fisiatria per la terapia riabilitativa, che dalla Neuropsichiatria infantile per il supporto psicologico e per la terapia per lo stato di agitazione psicomotorio.

Considerando le tre pazienti in Ortopedia, A.A., di 9 anni, operata per frattura di omero, ha superato il decorso post operatorio senza complicanze. Le condizioni generali risultano buone e stabili ed è stata dimessa due giorni fa. La paziente B.M., di 10 anni, operata per frattura pluriframmentaria di femore continua un decorso ortopedico post operatorio che necessita di monitoraggio clinico strumentale e terapia medica. Resta in attesa di intervento maxillo facciale per frattura sinfisi mandibolare. La paziente B.S., di 2 anni, operata di frattura di omero distale ha superato il decorso post operatorio ed è in condizioni generali buone ed oggi è stata dimessa. Nel caso del decorso delle piccole pazienti ricoverate in Chirurgia di urgenza, A.G., di 2 anni, presenta condizioni generali buone, e due giorni fa è stata dimessa in data. A.A., di 4 anni, con condizioni cliniche buone è stata dimessa ieri. Dal nosocomio pediatrico informano che “non è prevista l’emissione di ulteriori bollettini medici”.

Fonte: agenzia dire