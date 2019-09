Speranza: “Dialogo con M5S strategico per futuro del paese”

“Il dialogo tra centrosinistra e M5s non è un incidente di percorso ma una scelta strategica per il futuro dell’Italia anche per le prossime regioni che andranno al voto, a partire dall’Umbria”. Lo ha dichiarato il ministro e segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, intervistato a margine della direzione nazionale.

“Le priorità del governo devono partire dalla condizione delle famiglie italiane. Partendo dalla lotta alle disuguaglianze, dalla difesa della sanità pubblica e dalla trasformazione del sistema economico in chiave sostenibile, questo esecutivo potrà davvero fare la differenza”. Lo ha dichiarato il ministro e segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, intervistato a margine della direzione nazionale.