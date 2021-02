Fratoianni: “Da lunedì la maggior parte dell’Umbria è in zona rossa”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

In questi mesi la Presidente Donatella Tesei e la nuova giunta leghista si sono guardati bene dal prendere decisioni impopolari che implicassero maggiori restrizioni. Eppure non ci hanno pensato due volte a chiudere le scuole di ogni ordine e grado, nonostante le direttive del Ministero della Salute prevedano l’apertura, anche in zona rossa, della scuola primaria e del primo anno della secondaria di primo grado. Il risultato? I genitori non possono ricevere i congedi familiari previsti dal governo.

Non a caso questi provvedimenti non sono mai stati discussi con le parti sociali, come denunciano #Cgil, #Cisl e #Uil.

Una gestione superficiale e indecente dell’emergenza. Una #destra troppo occupata a gestire il consenso piuttosto che a governare e fare l’interesse pubblico.

Come si possono prendere così alla leggera decisioni che impattano con forza nella vita delle persone?

Per il bene dei cittadini e delle cittadine mi auguro che il governo nazionale metta mano a questo disastro.