Firenze, rinasce il giardino di Carraia

Un giardino per tutti a San Niccolò. Partono le iniziative di cittadinanza attiva per far vivere l’area verde di Carraia come centro di aggregazione interculturale per tutte le età. È ‘Viva Carraia!’, il progetto realizzato dal Comitato San Niccolò nell’ambito del bando Paesaggi comuni finanziato dalla Fondazione CR Firenze, che prevede interventi di animazione e riqualificazione. Dai nuovi arredi alla sistemazione delle recinzioni, fino alle predisposizione di strutture per orticoltura, i lavori nell’area consentono di trasformare il giardino di Carraia in uno spazio-laboratorio per famiglie e bambini. Le iniziative di aggregazione si terranno ogni sabato a partire da oggi 21 settembre fino al 7 dicembre.

“Un esempio di cittadinanza attiva che rappresenta al meglio il coinvolgimento di cittadini e associazioni nella tutela del bene comune – ha detto l’assessore al Decoro urbano e cittadinanza attiva Alessia Bettini -. Un coinvolgimento che non è solo partecipazione ma anche elemento di presidio del territorio e dei beni patrimonio di tutti. Grazie a questo progetto, il giardino di Carraia diventa un vero centro di aggregazione del rione con attività per famiglie e bambini organizzate dal cittadini del rione”.

“Fondazione CR Firenze – ha detto il direttore Gabriele Gori – ha ideato il bando Paesaggi comuni e lo ha sviluppato assieme all’Amministrazione comunale in prossimità dell’entrata in vigore del regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. Abbiamo così voluto offrire uno strumento operativo, con relativi servizi di accompagnamento, alle comunità locali per prendersi cura delle aree verdi della città. E’ stato un esercizio utile che ha fatto crescere piccole associazioni e gruppi informali di cittadini e che, al tempo stesso, ha generato nuove reti di collaborazione e sviluppato nuove competenze. Una buona palestra per dare vita ai cosiddetti patti di collaborazione tra amministrazione e cittadini”.

Il progetto, realizzato da comitato di San Niccolò in collaborazione con Officine sociali, si propone di “incentivare forme di convivenza e interazione che mirino alla cura dell’ambiente inteso come ambiente ecologico, costituito dall’equilibrio e dalla buona relazione tra frequentatori di ogni età e tra frequentatori e giardino”. L’iniziativa rientra nel progetto finanziato con 25mila euro dalla Fondazione CR Firenze con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e fruibilità del giardino di Carraia attraverso il miglioramento dell’arredo interno alla struttura e della recinzione. Nel dettaglio, le attività riguardano il ripristino della staccionata; la collocazione di arredi esterni e interni per la realizzazione delle attività; il posizionamento di quattro strutture per orticultura rialzata da utilizzare per attività educative ambientali con piante officinali; la pulizia volontaria del giardino a cadenza periodica; la realizzazione di laboratori per famiglie organizzati dai cittadini del rione.