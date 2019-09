Vicovaro, Italia dei Diritti denuncia la mancata pulizia della cittadina

Vicovaro splendido comune che sorge ai piedi dei monti Lucretili che si distinse durante l’occupazione nazista nella seconda guerra mondiale ricevendo la medaglia d’argento al merito civile per aver resistito con fierezza alle razzie e alle violenze delle truppe naziste che, in ritirata, hanno causato diverse vittime tra la popolazione. Un comune così importante e glorioso che purtroppo oggigiorno si distingue per la sporcizia che si vede tra le strade ed i vicoli del paese; una cosa di cui certo i risedenti di Vicovaro non possono andare fieri.”

Fa un pò tristezza arrivare a Vicovaro e vedere come le strade di questo Paese sono ridotte per l’incuria e la mala gestione di chi dovrebbe occuparsi della pulizia del territorio vicovarese e soprattutto dalla mancanza di controlli da parte di chi è preposto, Sindaco in testa, a far si che i servizi per i quali i vicovaresi pagano, vengano eseguiti – ad intervenire è il responsabile provinciale romano del movimento Carlo Spinelli – e come movimento che è rappresentato nell’unione dei comuni della Valle Ustica ( della quale Vicovaro fa parte ) dal consigliere Antonello De Pierro presidente dell’Italia dei Diritti ci sentiamo in dovere di denunciare questo scandalo a cielo aperto che si manifesta non solo ai residenti del comune ma anche ai numerosi visitatori che raggiungono Vicovaro. Addirittura siamo arrivati al punto che gli stessi cittadini si puliscono il pezzo antistante la propria abitazione per vedere un po’ di pulizia e dare decoro al Paese.

Fa rabbia vedere uno degli scorci più belli di Vicovaro, i bastioni, la cui pavimentazione sparisce ricoperta da erbe infestanti e sporcizia; per non parlare poi dei giardini di via Roma dove sono posti anche giochi per bambini. Una situazione questa, segnalata dal nostro responsabile per Vicovaro Giovanni Ziantoni, che deve essere al più presto riportata alla normalità – continua l’esponente IDD – ed il sindaco di Vicovaro se ne deve fare carico perché un primo cittadino non può permettere che il proprio paese somigli ad una cloaca questo nel rispetto di un comune glorioso e soprattutto dei cittadini che meritano di vivere in un ambiente sano e pulito se non altro perché pagano attraverso la tari un servizio che gli deve essere garantito e non è giusto che oltre a pagare devono poi pulire autonomamente le strade del comune. Perciò caro Sindaco – conclude Spinelli – si dia da fare e faccia in modo che il comune che amministra possa distinguersi per ciò che di positivo accade e non per la sporcizia che lo invade”.