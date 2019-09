“Il mio cuore batte a sinistra, quello di Renzi al centro. Noi non siamo usciti dal Pd per Renzi e non saranno le scelte di Renzi a farci rientrare”. Lo ha detto Roberto Speranza a margine della festa di Articolo uno. “Chi raccontava la scissione per Renzi non aveva capito le ragioni di fondo di una scelta, non rientriamo perché Renzi fa scelte diverse”, ha aggiunto il ministro della Salute.

Fonte: (Gmg/Adnkronos)