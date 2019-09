Governo incontra i sindacati

L’incontro con i sindacati promosso dal Presidente Conte tra i suoi primi atti dell’attività governativa rappresenta un segnale positivo. La ripresa del confronto periodico con le parti sociali, infatti, è essenziale per ricostruire quella coesione sociale e istituzionale, necessaria per superare un clima improduttivo di sterili contrapposizioni. La prossima manovra sarà il primo banco di prova del Governo in cui dovranno esserci alcuni fondamentali segnali di svolta nel segno della giustizia sociale, a cominciare anche dal metodo di ascolto e confronto con i sindacati e le associazioni di rappresentanza.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.