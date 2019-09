Fornaro: “Solidarietà a Lerner, insultato e aggredito a Pontida”

“Solidarietà a Gad Lerner insultato e aggredito verbalmente al suo arrivo a Pontida. Ci attendiamo che Salvini e la Lega si scusino con lui e con il video operatore di Repubblica. Episodi come questi dicono più di tanti articoli e riflessioni critiche su cosa sarebbe potuto succedere in una campagna elettorale trasformata in una ascesa al potere di un uomo che all’inizio di agosto in un comizio in una città balneare apriva la crisi di governo, chiedeva pieni poteri e dileggiava il Parlamento. Abbassare i toni è una esigenza imprescindibile, per tutti”. Lo

afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.